La revue de l’actu de Michel Lecomte: «Qu’il est grand ce Dries»

De 4,5 millions d’euros annuels à 1,5 million : Dries Mertens devrait en principe (en foot, on ne sait jamais…) resigner au Napoli sur cette base salariale sensiblement revue à la baisse. Que l’on soit clair : cela reste plus que confortable et même énorme, certains diront indécent, en comparaison avec la situation sociale de la plupart des citoyens. Au surplus, Mertens a très bien gagné sa vie durant toutes ses années de pro. Mais dans ce monde du foot que l’on sait guidé et aussi gangréné par le seul « pognon », Mertens fait un choix atypique. Un choix affectif. Sa vie, sa famille, sa ville, son club : c’est Naples. Au diable les dollars, les pétrodollars ou toute autre nouvelle aventure plus rémunératrice : Forza Napoli ! À presque 35 ans et bientôt dix années au stade mythique de San Paolo, Dries en est devenu l’icône, un demi-Dieu, qui aime se promener dans les rues de la bouillante ville au pied du Vésuve et prendre son café en discutant avec les supporters sur une terrasse ombragée.