Boris Becker envoyé en prison

Âgé de 54 ans, l’ex-N.1 mondial de tennis a été condamné à deux ans et demi de prison par la justice britannique pour des infractions financières. Il peut encore faire appel.

Du All England Club à la Southwark Crown Court il n’y a qu’une quinzaine de kilomètres. Les deux lieux londoniens laisseront un souvenir impérissable à Boris Becker mais pas pour les mêmes raisons. Dans le premier, l’Allemand a remporté Wimbledon à trois reprises, dont la première en 1985, se révélant aux yeux du monde à seulement 17 ans. Dans le second, où il comparaissait ce vendredi, il a été condamné à deux ans et demi de prison.