Gaby Willems, un Euro pour tout oublier

Il fallait être patiente… et je ne le suis pas ! » Gabriella – « Gaby » – Willems esquisse un sourire crispé en repensant à l’année qu’elle vient de vivre. Une année forcément noire, entamée début avril 2021 par une déchirure du ligament croisé antérieur de son genou droit à Antalya, et qui, elle l’espère, s’achèvera ce samedi lorsqu’elle montera sur le tapis de l’Euro de Sofia chez les moins de 70 kg.

« Un an sans compétition, c’est long », confirme la Liégeoise. « J’espérais reprendre à Tbilissi, en mars, mais la compétition a été annulée à cause de l’invasion de l’Ukraine, ou à Antalya, une semaine plus tard, mais je me suis blessée au mollet, ce qui m’a un peu retardée. Autant dire que j’ai vraiment envie de combattre ! »