Standard: cinq buts, avec d’autres jeunes

Une semaine après avoir battu Virton (2-0), le Standard a dominé Roda JC vendredi en début d’après-midi à l’Académie, pour son deuxième et dernier match amical figurant à son programme. Avec une équipe entière sur le flanc, pour cause de blessures ou pour éviter de courir le moindre risque (Henkinet, Raskin, Laifis, Dewaele, Dussenne, Carcela, Emond, Raskin, Bokadi, Dragus), l’équipe liégeoise, articulée autour d’un axe central défensif composé de Moussa Sissako et Joachim Van Damme, l’a emporté 5 à 2 face à une formation néerlandaise qui alignait des joueurs nés en 2002, 2003 et 2004, le noyau de première se déplaçant le soir même à Den Bosch pour un match comptant pour le championnat de division 2.