Playoffs 2: Genk s’offre une victoire tardive face à Malines et prend provisoirement la tête (4-2)

Genk s’est imposé 4-2 face à Malines, vendredi pour le compte de la 2e journée des Europe playoffs. Le résultat acquis tardivement grâce aux buts de Muñoz (31e), Bongonda (80e et 88e) et Paintsil (90e+5) et malgré ceux d’Hairemans (60e) et Schoofs (84e), permet à Genk de prendre la tête du classement de ces playoffs qualificatifs pour la Conference League.

Genk n’était pas en contrôle, et Malines a mis la défense adverse à contribution au cours du premier quart d’heure. Il a d’ailleurs fallu une intervention miraculeuse de Vandevoordt pour conserver l’égalité, celui-ci intervenant brillamment devant Schoofs à bout portant à la suite d’un centre à ras de terre de Storm (26e).