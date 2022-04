Bruxelles: plus de la moitié des coursiers contrôlés par la justice sont sans papier

Pour Fabrizio Antioco, le porte-parole de l’auditorat bruxellois, ce dossier est « une priorité ». « Ce qui est fort interpellant, c’est que les irrégularités récemment constatées sont plus graves que celles constatées par le passé. J’entends par là que les fraudes apparemment commises sont encore plus caractérisées. Or ces fraudes, à les supposer établies, sont commises au détriment d’une population déjà en situation de précarité. », commente-t-il auprès de L’Echo.

À lire aussi Les coursiers Deliveroo sont des indépendants: les détails du jugement

Le problème est connu des plateformes depuis longtemps, mais, particulièrement à Bruxelles, il ne semble pas près de disparaître. Deliveroo affirme cependant avoir renforcé ses contrôles. « Nous avons effectué 400 contrôles ponctuels de coursiers pour nous assurer que ceux-ci respectent toutes les lois et exigences en vigueur. Nous avons résilié les comptes d’un certain nombre de coursiers. Nous utilisons des outils de surveillance pour détecter les changements suspects dans les comptes des coursiers. Nous développons actuellement une technologie de reconnaissance faciale qui nous aidera à prévenir cette fraude et qui sera testée rapidement en France et au Royaume-Uni », commente Rodolphe Van Nuffel, porte-parole de Deliveroo Belgique. Il ajoute également que le chiffre de 55 % recueilli par la justice diffère de ses observations de terrain.