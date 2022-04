NBA: les Memphis Grizzlies renversent encore les Minnesota Timberwolves

Vendredi, les Grizzlies ont une nouvelle fois profité d’un long moment d’absence des Minnesota Timberwolves, en tête de 10 points à l’amorce du dernier quart-temps (84-74), pour s’imposer en déplacement 106-114 et remporter 4 victoires à 2 leur série du premier tour.

Pourtant la star des Grizzlies Ja Morant n’était pas dans son meilleur soir au niveau de l’adresse avec un timide 4/14 au tir, dont 0/5 au tir primé, et un total de 17 points (9/12 aux lancers francs). Son travail dans les autres secteurs du jeu a largement compensé cela avec 11 passes décisives et 8 rebonds. Du coup, ce sont les Desmond Bane (23 pts), Dillon Brooks (23 pts) et autre Brandon Clarke (17 pts) qui ont dû alimenter le marquoir. Bane a conclu la série face aux T’Wolves sur un 27/56 à trois points après en avoir réussi 5/6 vendredi.

Memphis est l’équipe qui a remporté le plus de matchs dans une même série en playoffs en ayant comblé plus de 10 points de retard dans le quatrième quart-temps. Les Grizzlies ont réussi cette performance à trois reprises.

Ils n’auront pas trop le temps de se remettre de leurs émotions. Dès dimanche, ils accueillent les Golden State Warriors des « Splash brothers » Stephen Curry et Klay Thompson, tête de série N.3, tombeurs des Denver Nuggets de Nikola Jokic au premier tour. L’autre demi-finale à l’Ouest opposera Phoenix (N.1) à Dallas (N.4).