Etats-Unis: état d’urgence après une violente tempête et une tornade au Kansas

Des voitures ont volé dans les airs, des maisons et des magasins ont été détruits.

Les États américains du Kansas et du Nebraska (centre) ont été touchés par de fortes tempêtes vendredi. Des tornades, des averses de grêle et des vents puissants ont balayé ces régions, rapporte samedi le Washington Post. La gouverneure du Kansas, Laura Kelly, a décrété l’état d’urgence.

À lire aussi En 2021, la nature a frappé dur

Une grosse tornade a frappé la périphérie de Wichita, la plus grande ville du Kansas, peu avant le coucher du soleil. Des voitures étaient soulevées, et des maisons et magasins ont été soufflés. Aucun blessé ou mort n’est mentionné à ce stade.