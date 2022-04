Glatigny, Marcourt, Vandenbroucke… voici les réactions à l’accord historique sur les numéros Inami

Cet accord a deux grands axes. D’un côté, il y aura un numéro Inami pour tous ceux qui sont en cours d’étude et la garantie d’une offre médicale suffisante en regard des besoins réels. De l’autre, on verra naître un concours d’entrée en bonne et due forme.

« Aujourd’hui, nous clôturons un chapitre épineux qui s’est éternisé pendant plus de 25 ans. Nous repartons d’une feuille blanche sur la base d’une estimation objective des besoins par la commission de planification fédérale. Il était important que nous trouvions enfin une solution structurelle au problème persistant des quotas de médecins. Non seulement pour garantir aux étudiants qui entament les études qu’ils pourront exercer la profession de médecin plus tard, mais aussi pour garantir la qualité de notre système de santé. Car l’adéquation entre le nombre de médecins et les besoins de la population a un effet positif sur la qualité de la formation, sur la qualité des professions médicales et sur la qualité des soins. » Il ajoute : « Nous avons trouvé une meilleure solution avec l’introduction du concours d’admission, et nous pouvons maintenant offrir la sécurité juridique aux étudiants. J’ai la garantie de Valérie Glatigny, ministre compétente de la Communauté française, qu’elle va immédiatement commencer à rédiger le décret qui organise un concours (et donc le numerus fixus) ».

Valérie Glatigny, ministre de l’Enseignement supérieur

« Je me réjouis de cet accord historique, qui apporte une solution à un problème qui empoisonne la vie politique depuis 25 ans. Cela démontre qu’un fédéralisme mature est possible. Nos étudiants en cours de cursus de médecine et ceux qui y rentreront auront la garantie de pouvoir exercer leur métier une fois diplômés, mettant ainsi fin à l’incertitude. Aussi, le nombre de numéros INAMI attribués à la Fédération Wallonie-Bruxelles correspondra aux besoins de terrain, au bénéfice de la population. Je remercie le Ministre Vandenbroucke pour notre collaboration constructive dans ce dossier », souligne Valérie Glatigny.

Jean-Claude Marcourt, ancien ministre de l’Enseignement supérieur

« Je n’ai jamais donné d’accord à Maggie De Block dans le dossier des numéros Inami. La mise en place du concours en 2016 était conditionnée à l’objectivation des besoins réels en Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais personne au gouvernement fédéral de l’époque (où le PS n’était pas) n’a été en mesure d’objectiver ces besoins. Pourtant, il était et il est toujours nécessaire de prendre en compte la spécificité des besoins en praticiens de la santé de la Wallonie et de Bruxelles, en sachant que, d’une part, la réalité sociologique des étudiants francophones n’est pas la même que celle de la Flandre (plus d’échecs et d’abandons du côté francophone notamment) et, d’autre part, que les facultés francophones accueillent un nombre important d’étudiants français, des étudiants qui repartent dans la grande majorité des cas exercer leur métier en France. Il est important de rappeler que le Conseil d’Etat avait constaté l’irrégularité du concours d’entrée aux études de médecine parce que le gouvernement Michel avait été incapable de justifier la régularité du nombre de numéros Inami attribué aux communautés sur base de la loi. Suite à cette situation, la ministre fédérale Maggie De Block a imposé que l’on sorte du concours et que l’on définisse un examen d’entrée. C’est ce qui a été fait en 2017. Par l’incurie du gouvernement fédéral de l’époque, nous avons dû repousser à plusieurs reprises la mise en place d’un filtre performant basé sur une réalité objectivable. Enfin, force est de constater que l’accord d’aujourd’hui ne répond toujours pas à la carence de médecins en Wallonie. »

Sofie Merckx, députée PTB.

« En instaurant un concours à l’entrée des études, cet accord rend l’accès à la profession de médecin encore plus difficile dans les faits. Il n’est pas bon pour les étudiants qui devront subir une sélection impitoyable. Mais c’est encore une moins bonne nouvelle pour les patients : aujourd’hui il y a pénurie de médecins sur le terrain. Limiter l’accès à la profession est carrément absurde. Cet accord est aussi absurde ! Aujourd’hui une commune sur 2 en Wallonie et 3 communes sur 4 en Flandre sont en pénurie médicale. La crise du covid que nous venons de vivre a montré à quel point on a besoin d’une médecine préventive et d’une première ligne efficace. En plus, dans les hôpitaux, il y a un manque de bras énorme ! Nos gouvernements semblent aveuglés par l’austérité. »

Défi

« Il y a un côté positif : une nouvelle méthode de calcul des quotas Inami, plus en phase avec les besoins du terrain et des soignants. Et qui permet de garantir à chaque étudiant en médecine son numéro Inami en fin de parcours. Pour Défi, ce n’est pas un cadeau mais un dû : un investissement attendu et nécessaire sur le long terme pour nos soins de santé. La mauvaise nouvelle : un concours d’entrée qui pérennise l’inégalité des acquis scolaires des étudiants au sortir du secondaire ».

Bénédicte Linard, vice-présidente du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

« La santé doit être accessible à tous, et les médecins doivent pouvoir exercer dans de meilleures conditions. En réglant enfin durablement le dossier des quotas Inami, nous allons augmenter fortement le nombre de médecins en Wallonie et à Bruxelles. Nous avons aussi levé les incertitudes qui pesaient sur les étudiantes et étudiants en cours de cursus qui sont désormais assurés d’obtenir un numéro à la fin de leurs études, sans sacrifier les générations futures grâce à des quotas fortement augmentés. En tant que ministre écologiste, il était très important pour moi de trouver des solutions à la fois à court et à long terme qui mettent la première ligne au cœur de notre système de santé, au bénéfice de tous. »

Frédéric Daerden, vice-président du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

« L’alternative est de mettre fin au système de quota. Le PS n’a jamais défendu ce système de contingentement car le présupposé de départ de ce système de soins repose sur l’idée que plus il y a de médecins, plus le système coûte cher. Ce constat n’est ni démontré, ni généralisable. Mais, force est de constater qu’il n’y a pas de majorité pour abolir ce système. Le PS se devait donc de négocier dans le cadre actuel pour l’améliorer. Sans négociation, il n’y aurait pas eu de concours mais la dette de la FWB aurait continué d’augmenter, les étudiants seraient toujours dans l’incertitude d’année en année et le quota n’aurait pas été augmenté pour lutter contre la pénurie. Le PS se battra toujours pour l’accès à tous aux études supérieures : en aucun cas un concours d’accès ne deviendra la norme dans d’autres filières. Le PS se bat aussi pour mieux préparer tous les étudiants au concours et renforcer la qualité des études secondaires pour que chacun puisse avoir le plus de chances possible dans son parcours d’enseignement supérieur. »

Lucas Van Molle, président de la Fédération des étudiants francophones

« La Fédération des étudiants francophones et les représentants des étudiants en médecine de l’UMons et de l’UCLouvain regrettent amèrement l’accord entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et le gouvernement fédéral de mettre en place un concours qui n’arrangera ni la situation désastreuse de la médecine en Communauté française ni les inégalités d’accès aux études.