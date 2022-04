Leye, le Standard, la course au titre, le Maroc: Selim Amallah plus que jamais sans langue de bois! (vidéo)

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Selim Amallah n’est certainement pas un footballeur comme les autres. Alors que ces dernières années, les footballeurs sont de plus en plus langue de bois en conférence de presse, le Marocain a véritablement dit ce qu’il pensait dans ce podcast orchestré par Séverine Parlakou et Marvin Ogunjimi. Du Standard à Leye en passant par la course au titre et le match opposant la Belgique au Maroc à la coupe du Monde au Qatar, le joueur de Standard n’a éludé aucun sujet. Et cela décoiffe !

La saison du Standard. « Ça a été une saison très compliquée, que ce soit pour moi, pour mes coéquipiers ou pour le club. C’est clairement une saison que j’ai envie d’oublier. L’ambiance dans le groupe était bonne, tout se passait bien entre nous. Mais on a entendu beaucoup de choses au niveau administratif. Quand un club ne tourne pas en haut (NDLR : la direction), cela se reflète sur le terrain. Personnellement, je suis déjà concentré sur l’après, avec l’équipe nationale qui va arriver. Le temps nous dira où je serai la saison prochaine. Lors de la fin de la saison dernière, c’était déjà le bon moment pour moi de partir mais je n’en ai pas eu l’occasion parce que le club ne m’a pas laissé partir. Et je savais que ça allait être la saison de trop. On voyait comment les choses se mettaient en place et je ne me voyais pas là mais le club a voulu me garder. Pour moi, quand un joueur n’a plus la tête dans ce club, ça ne sert à rien de le garder. Ça a été une erreur de leur part ! En tout cas, si je dois partir, ce sera pour un club où je vais jouer parce qu’il y a la coupe du monde qui arrive et si je ne joue pas, le sélectionneur ne va pas penser à moi, même si j’ai su faire quelques bons matches avec l’équipe nationale. C’est pour ça que je ne vais pas partir n’importe où. »