Guerre en Ukraine: la Russie bute encore dans l’est

La Russie a mené de nouvelles attaques dirigées sur l'est de l'Ukraine, mais selon un rapport de l'état-major ukrainien, les Russes ont échoué. « Les combats se poursuivent », peut-on lire.

Près de la ville d'Izhoum, dans l'oblast de Kharkiv, la Russie rassemblerait ses troupes pour mener des attaques. Dans l'oblast de Dniepropetrovsk, les Russes ont attaqué des cibles avec des roquettes et de l'artillerie. Dans les régions de Louhansk et de Donetsk, 14 attaques ont été repoussées. Les Ukrainiens affirment également avoir détruit 11 chars, 9 drones et 7 systèmes d'artillerie.