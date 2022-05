Pour en finir avec «sois belle et tais-toi» au cinéma

L’exemple le plus évident, c’est la James Bond Girl (avant que Léa Seydoux, récemment, ne montre les griffes) : belle femme plantureuse agitée comme un faire-valoir afin que le héros puisse jouer de son flair et de ses muscles pour sauver d’interchangeables femmes en détresse. Le parfait prototype sexiste au nom du « sois belle et tais-toi » qui a longtemps forgé les lignes directrices du cinéma. Certes, dans le sillage de #MeToo, les esprits ont évolué mais les représentations de la femme au cinéma, aujourd’hui encore, ne sont pas libérés de certains réflexes tenaces qui conditionnent les rôles assignés aux femmes et l’image que cela construit de l’identité féminine dans l’inconscient collectif.