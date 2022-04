Pour le 1er mai, les socialistes veulent célébrer leurs conquêtes et préparer leurs prochaines batailles Le PS a prévu 120 célébrations aux quatre coins de la Belgique. Les victoires et les prochaines batailles, comme la taxation des millionnaires, seront au centre des débats.

Le 1er mai est une date historiquement importante pour les socialistes. Et cette année 2022, elle sera sous le signe des retrouvailles, après deux éditions virtuelles. Dans une interview accordée à Sudinfo, Paul Magnette, le président du PS se félicite des 120 célébrations aux quatre coins de la Belgique. « On va célébrer nos conquêtes : pension minimum à 1.500 €, la hausse du salaire minimum, le refinancement des soins de santé, la baisse de la TVA sur le gaz et l’électricité, même si ce n’est pas suffisant, etc. Le PS n’a pas seulement une belle vision du monde, mais il transforme le monde. C’est notre différence dans la pluralité des gauches… ».

Elio Di Rupo, interviewé par La Libre, prépare les combats à venir, comme la taxation des millionnaires. « C’est plus qu’un symbole. Ecolo et le CD&V sont d’accord ». Pour ce qui est des libéraux, du nord comme du sud, il confesse « moins connaître l’interne des autres partis politiques ». « Mais ce qui est demandé est tout à fait raisonnable parce que la grande question aujourd’hui, c’est le pouvoir d’achat. » Il l’assure, le PS démontrera à nouveau qu’il est un parti tourné vers l’avenir. « Petit à petit nous essayons de convaincre avec des arguments justes. »