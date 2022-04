Romelu Lukaku en partance de Chelsea? Le Barça serait intéressé par sa venue, des discussions ont eu lieu

Lukaku ne réalise pas la meilleure saison de sa carrière. Avec seulement 12 petits buts cette saison, le Belge est bien loin de ses standards lors de ses saisons précédentes à l’Inter. Peu utilisé par Thomas Tuchel, Romelu pourrait déjà plier bagage. Un temps cité de retour à l’Inter, c’est un autre géant mondial qui s’est positionné ces derniers jours.

Selon Marca, l’agent du Diable Rouge aurait été aperçu à Barcelone pour discuter avec la direction du club. En quête d’un attaquant prolifique et alors que les dossiers prioritaires Haaland et Lewandowski sont très compliqués à finaliser pour diverses raisons, Lukaku serait une très belle alternative à ces dossiers. Malgré sa saison difficile, le Belge conserve une très belle cote auprès des observateurs européens et reste l’un des meilleurs attaquants du monde. Cette opération, elle aussi, ne serait pas simple à conclure, loin de là. En pleine revente, les futurs nouveaux propriétaires de Chelsea pourraient poser un geste fort en voulant à tout prix conserver l’attaquant de notre équipe nationale.