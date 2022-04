Zelensky: «La Russie veut anéantir toute vie dans le Donbas»

M. Zelensky a également exprimé sa gratitude pour le soutien des États-Unis, « qui sera très utile dans la lutte contre la Russie, contre les envahisseurs russes ». Le programme visant à accélérer l'acheminement de l'aide à l'Ukraine contribuera à « vaincre les successeurs idéologiques des nazis, qui ont déclenché une guerre contre nous et notre pays », a-t-il ajouté.

Les troupes russes veulent anéantir la vie dans le Donbas, selon le président ukrainien Volodimir Zelenski. « Dans le Donbas, les occupants font tout pour anéantir toute vie sur ce territoire. Les bombardements brutaux en cours, les attaques russes constantes contre les infrastructures et les quartiers résidentiels témoignent du fait que la Russie veut rendre ce territoire désert », a-t-il déclaré dans un message vidéo samedi matin.

« Les victimes ont été torturées pendant longtemps (…) Finalement, chacun d’eux a reçu une balle dans la tempe », a indiqué dans un communiqué le chef de la police de Kiev, Andriï Nebytov, précisant qu’ils avaient les mains liées, les yeux bandés et pour certains un bâillon dans la bouche.

Les corps de trois hommes visiblement torturés et tués par balle ont été retrouvés samedi dans une fosse à proximité de Boutcha, les mains liées et les yeux bandés, a annoncé dimanche la police de Kiev.

Les corps de ces trois hommes ont été retrouvés à Myrotske, un village non loin de Boutcha, ville proche de Kiev devenue un symbole des atrocités de la guerre en Ukraine et dans laquelle de nombreux cadavres de civils ont été découverts. « D’après les données préliminaires, les occupants ont essayé de cacher les traces de leurs violences, donc ils ont jeté les corps dans une fosse et les ont recouverts de terre », a précisé M. Nebytov.