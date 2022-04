Cyclisme: Biniam Girmay, vainqueur de Gand-Wevelgem, prolonge son contrat jusqu’en 2026 chez Intermarché-Wanty-Gobert

«Je considère l’équipe comme ma famille, il n’y a nulle part ailleurs où je préfère être», a dit le natif d’Asmara, cité par son équipe. «Me sentir heureux est ce qui compte le plus à mes yeux, car c’est ce qui me permet de donner le meilleur de moi-même. Tous les membres de l’équipe regardent dans la même direction dans le but de passer à un niveau supérieur chaque année. Cela crée une dynamique qui entraîne chacun à se dépasser.»

Girmay, heureux de pouvoir disposer «d’un programme de compétitions sur mesure et d’un plan à long terme», s’est dit reconnaissant du management de l’équipe belge, qui a «cru en ses capacités d’être performant sur les épreuves les plus prestigieuses».

Continuer l’aventure avec Biniam Girmay était «une évidence» pour Jean-François Bourlart. «Nous avons toujours cru en ses capacités et son talent, c’est sans doute ce qui l’a convaincu de rejoindre notre projet l’an dernier lorsqu’il devait réorienter sa carrière», a lancé le CEO de la formation belge. «Cette prolongation nous offre de belles perspectives et s’inscrit dans la philosophie à long terme de notre équipe et de notre projet, qui a toujours pu compter sur de longues relations avec nos partenaires. N’oublions pas que Biniam n’a que 22 ans et qu’il ne faut pas brûler les étapes.»

Transfuge de l’équipe française Delko à l’été 2021, Girmay compte sept succès chez les professionnels, dont deux en 2022 avec le Trofeo Alcudia et Gand-Wevelgem. L’Érythréen, également 5e de l’E3 Harelbeke, reprendra dimanche la compétition à l’occasion de la classique allemande Eschborn-Francfort. Après une coupure de plus d’un mois, Girmay pourrait y faire parler sa pointe de vitesse car le terrain de jeu est propice à l’expression de ses qualités.