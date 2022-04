Que représente encore le Premier mai? «Les syndicats essayent de faire bouger les choses mais les politiques sont déconnectés du terrain»

On ne va pas se mentir, pour la nouvelle génération, le Premier Mai, c’est avant tout un jour de congé. » Parole de délégué syndical… Et encore, cette année, il tombe un dimanche ce qui risque un peu plus de faire passer aux oubliettes l’importance de la journée célébrant le « Travail » avec une majuscule. « Bien sûr qu’il y a le combat à la base, pour la journée des huit heures. On le sait », entame Yassine, délégué syndical (CSC) chez Audi à Forest. « Mais je ne ressens plus tellement le sentiment d’attachement à cette date symbolique chez la plupart de mes collègues à l’usine. Par contre, auprès de ceux du syndicat, oui. »