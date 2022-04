Ballon d’Or: Samir Nasri pense que De Bruyne peut remporter le trophée

Kevin de Bruyne peut-il devenir Ballon d’Or ? La question mérite d’être posée. Certainement en concurrence avec Karim Benzema, qui réalise également une tout grosse saison avec le Real, KDB peut se targuer d’être tout autant décisif que son collègue.

« Je pense que De Bruyne et Mané sont les concurrents les plus sérieux de Benzema pour le Ballon d’Or », a déclaré Samir Nasri, ancien Citizen, sur le plateau de Canal+. Il a aussi évoqué Mbappé : « Il a perdu en huitièmes de finale de Ligue des Champions… Même s’il est exceptionnel et qu’il tient Paris à lui tout seul, je pense qu’il ne sera pas dans la course. »