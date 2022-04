Formule E: Stoffel Vandoorne s’impose à Monaco et prend les commandes du général (vidéo)

Vandoorne, qui a parfaitement bien maîtrisé son énergie, a devancé le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar), vainqueur des deux dernières manches à Rome les 9 et 10 avril, et le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah).

Au classement, Vandoorne compte désormais 81 points et devance Vergne (75), Evans (72) et le Néerlandais Robin Frijns (71), 4e samedi.

« C’est un sentiment particulier car c’est la plus belle course que l’on peut remporter en tant que pilote », a lancé le Belge dans l’interview flash à l’arrivée.

Parti en 4e position, l’ancien pilote de F1 a décroché son premier succès de la saison, le troisième de sa carrière en FE après ceux acquis à Berlin (2020) et Rome (2021).

Les 7e et 8e manches du championnat du monde se tiendront les 14 et 15 mai sur le tarmac de l’aéroport de Tempelhof, à Berlin. La saison, amputée du rendez-vous de Vancouver prévu le 2e juillet, se ponctuera à Séoul. La capitale sud-coréenne accueillera les deux dernières courses, les 13 et 14 août.