Euro de judo: Casse et Chouchi sur le podium mais pas à la place dont ils rêvaient

À l’exception de sa demi-finale face à l’Ukrainien Manukian (38) remportée sur étranglement dans le temps additionnel, Casse a eu du mal à imposer son judo tout au long de la journée. Il a chaque fois dû attendre le golden score et trois pénalités infligées à ses premiers adversaires, le Britannique McWatt (107), le Slovaque Barto (109) et l’Espagnol Urquiza Solana (33), pour franchir les différentes étapes de son parcours.

Mais sa médaille d’argent confirme cependant sa régularité au plus haut niveau puisqu’il s’agit de sa quatrième breloque continentale après l’or de Minsk (2019), l’argent de Lisbonne (2021) et le bronze de Prague (2020) alors qu’il n’a toujours que 25 ans. Quatre médailles qu’il faut ajouter à celle de bronze aux JO de Tokyo (2021) et aux deux médailles mondiales de 2019 (argent) et de 2021 (or).

Sami Chouchi (IJF 6), lui, dans un style plus spectaculaire, est monté sur la troisième marche du podium. Le Bruxellois, après deux bons tours de chauffe contre le Polonais Marcinkiewicz (172) et le Serbe Madzarevic (283), ne s’est avoué vaincu qu’en quarts de finale face à Manukian (ippon). Mais il s’est ensuite bien repris en repêchage contre Urquiza Solana (ippon en 1min34) et dans le combat pour la 3e place contre l’Ukrainien Krichach (62). Pour lui, il s’agit d’une deuxième médaille européenne après l’argent conquis en 2018 à Tel Aviv et sur la forme qu’il a affichée, il aurait sans doute pu aller plus haut. Surtout si sa préparation finale n’avait pas été perturbée avec l’arrivée tardive de ses bagages la veille de la compétition, juste après la pesée…