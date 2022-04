Dortmund et Axel Witsel s’inclinent contre Bochum malgré un triplé d’Erling Haaland

Dortmund comptabilise 63 points et n’est pas encore assuré mathématiquement de terminer deuxième.

Malgré un triplé d’Erling Haaland, le Borussia Dortmund s’est incliné 3-4 contre Bochum samedi après-midi dans un match débridé comptant pour la 32e journée de Bundesliga. Mené 0-2 après huit minutes de jeu, le BVB était devant à dix minutes du terme avant d’encaisser deux buts en quelques secondes.

Axel Witsel, sur la pelouse pendant 87 minutes, faisait son retour dans le onze de base, contrairement à Thorgan Hazard et Thomas Meunier, toujours convalescents. Le Diable rouge et ses coéquipiers allaient vivre un début de rencontre cauchemardesque en encaissant deux fois dans les premières minutes, des œuvres de Polter (3e, 0-1) et Holtmann (8e, 0-2).