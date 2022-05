Un réveil est attendu à Anderlecht contre le Club de Bruges

« Comment tout perdre en une semaine… » : si les joueurs l’ont pensé, Marc Coucke l’a tweeté à la sortie du revers sans panache du côté de l’Union. Mordre la poussière en finale de Coupe et se voir évincer de la course au titre en quelques jours, alors que certains se prenaient à rêver d’un doublé, c’est un cruel retour à la réalité. Celle qui voit désormais Anderlecht miser sur la troisième place. Un must qui passera par un succès contre le Club de Bruges, son rival éternel, mais aussi son maître actuel, en termes de gestion et de palmarès.

Une formation flandrienne qui était venue soulever les lauriers sur la pelouse du Lotto Park lors de la défunte saison, avec un Noa Lang taquin, et un Hans Vanaken princier. Comme souvent, le meneur de jeu brugeois avait fait étalage de ses qualités : un homme de titres, et présent dans les grands rendez-vous, au contraire de certains éléments du vestiaire de Vincent Kompany. S’inscrire dans la durée, et frapper avec la même intensité de semaine en semaine, c’est le point sur lequel le coach doit travailler. Pour ne pas regretter, à nouveau…