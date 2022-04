Mino Raiola, mort d’un super agent

En ce moment, ce qui doit le plus démanger Carmine « Mino » Raiola, c’est son impossibilité matérielle à commenter sa propre mort. À user de cette ironie, de ces répliques cinglantes, qui ont établi sa notoriété d’agent pendant près de 30 ans. Cette rhétorique qui lui a laissé le dernier mot dans toutes les transactions qu’il a menées et qui a poussé Alex Ferguson à ne plus lui en adresser aucun dans le tour de passe-passe avec Paul Pogba. La trajectoire du milieu français a assurément représenté le chef-d’œuvre de Raiola.

Il y a 48 heures à peine, sur son lit de l’hôpital San Raffaele de Milan où il était admis depuis janvier pour de graves problèmes pulmonaires, il avait démenti lui-même son décès, trop hâtivement et trop légèrement annoncé par une chaîne privée italienne. « C’est déjà la deuxième fois qu’on m’enterre. Il faut croire que j’ai le don de pouvoir ressusciter. Mon état de santé actuel : furibard. »