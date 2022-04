Baromètre de la motivation: comment évolue votre bien-être psychologique?

Alors que les mesures sanitaires se sont assouplies, le groupe Psychologie et Corona lance un nouvel appel pour sonder l’évolution du bien-être de la population et sa motivation à suivre les (dernières) règles sanitaires en vigueur.

Après plus de deux années à suivre le bien-être et la motivation de la population belge, le Baromètre de Motivation, en collaboration avec Le Soir et Sudinfo, fait appel à votre participation pour l’une des dernières enquêtes de ce projet interuniversitaire de grande ampleur, ayant suscité la participation de près de 400.000 citoyens belges.

À l’heure où le Covid Safe Ticket n’est plus en vigueur et les mesures sanitaires moins strictes, nous nous intéressons ici à l’évolution de votre bien-être psychologique, votre motivation à suivre les règles sanitaires en vigueur et vos attitudes envers la vaccination.