Cette fois, Charleroi ne méritait rien

« Et le pognon tue le blason » et autres « Allez Bayat, casse-toi de chez nous » et « Un Bayat reste un Bayat » émanaient des tribunes sambriennes ce samedi vers 20h30 après que le Sporting de Charleroi a rendu une bien pâle copie dans ce qui était déjà quasiment le match de la dernière chance. Toutefois, si Charleroi n’a certainement pas répondu aux attentes et n’avait strictement rien à revendiquer, contrairement à la semaine dernière à Malines, viser le patron carolo plutôt que les acteurs présents sur le terrain n’avait pas de sens. Et ce d’autant plus que 5.000 âmes environ garnissaient le Mambourg ce samedi alors que les Ultras s’étaient engagés à remplir le stade suite au geste de la direction dans la politique d’abonnement pour ces Europe Playoffs.