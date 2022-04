Ken Nkuba après le revers de Charleroi contre La Gantoise: «On a tous mouillé le maillot»

La saison du Sporting a-t-elle basculé en quelques minutes ? Menant à la pause, les Zèbres se replaçaient dans ces Europe Playoffs. Hélas, ils ont complètement sombré en seconde période, sans jamais pouvoir réagir, pour succomber sans gloire. « C’est toujours difficile, à chaud, surtout quand on n’a pas revu les images. Je vais donc essayer de rester prudent et d’avoir un esprit critique », commentait Ken Nkuba. « En première mi-temps, on était bien et on contrôlait le match. Ça s’est moins bien passé en seconde période. Pourquoi ? Je n’ai pas forcément la réponse. Il y a eu ce but et puis notre adversaire a très bien joué le coup et il marque coup sur coup. C’est une très bonne équipe et ils ont bien maîtrisé leur sujet et fait en sorte qu’on ne puisse pas réagir. »

Dans ce match, l’égalisation, survenue à la suite d’une phase anodine, a sans doute constitué le tournant. « Leur premier but vient un peu de nulle part. Il y a un long ballon qui part dans le dos. Est-ce bien joué de l’attaquant ou est-ce une erreur de notre part ? Il faut revoir les images pour être lucide. Il n’y a de toute façon personne à critiquer. On perd et on gagne en équipe. On doit faire le gros dos ensemble pour réagir vendredi prochain », jugeait le flanc droit du Sporting.