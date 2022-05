Décès de la chanteuse de country Naomi Judd

Naomi Judd et Wynonna ont formé le duo country The Judds à partir de la fin des années 1970. Elles ont sorti six albums studio et ont enregistré plusieurs succès. Le duo a également remporté cinq Grammy Awards. Certaines des chansons les plus populaires du couple mère-fille incluent Love Can Build A Bridge, Mama He’s Crazy et Girls ’Night Out.

Le duo, maintes fois réuni pour des tournées et des performances spéciales malgré une rupture en 1983, s’est officiellement dissous en 1991 quand Naomi s’est fait diagnostiquer une hépatite C.

En 2016, Naomi a annoncé qu’elle luttait contre une dépression et une anxiété sévères depuis qu’elle et sa fille avaient arrêté les tournées en 2011.