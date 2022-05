Daan Heymans sur la défaite face à la Gantoise: «Peut-être trop de confiance»

Quand, samedi soir, Charleroi est rentré au vestiaire en menant grâce à un penalty quelque peu heureux, peu de personnes auraient pu imaginer une telle déconfiture après la pause. Pas les joueurs carolos eux-mêmes en tout cas. « Nous avons livré une très bonne première mi-temps et nous sommes rentrés au vestiaire avec beaucoup de confiance. Peut-être même avec trop de confiance », reconnaît après coup Daan Heymans. « Après un quart d’heure, on commet des erreurs, notamment en jouant mal le hors-jeu. Ensuite, on a baissé la tête et le 1-2 est vite tombé. »

Cette seconde défaite plombe d’entrée les chances du Sporting dans ces Europe Playoffs. « Évidemment, on ne s’attendait pas à commencer avec un 0/6. Mais on méritait plus. Dans ces Playoffs, cela se joue sur des détails. Mais bon, nous sommes quand même en Playoffs 2. Il reste de beaux matches à jouer. Il ne faut plus penser à l’Europe, mais jouer match par match. On verra ce qu’il y a au bout », souffle le médian du Sporting, qui, loué par Venise sur le point de faire la culbute en Série B, espère que la direction carolo lèvera l’option pour prolonger le prêt une saison de plus.