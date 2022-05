Nouveaux variants découverts, contaminations en hausse... faut-il craindre un rebond du coronavirus en Europe?

Entre le 19 et le 25 avril, 6.507 cas confirmés de covid ont été enregistrés (+7 %) et 17,9 personnes sont décédées en moyenne chaque jour (-22 %) en Belgique annonce Sciensano, ce vendredi.

Le sous-variant BA.2 d’Omicron représente désormais plus de 96 % des cas de covid séquencés en Belgique, pour plus de 3 % pour le variant omicron.

Les symptômes liés à ce sous-variant sont similaires à ceux d’omicron : nez qui coule, maux de tête, fatigue, éternuements et maux de gorge. D’autres symptômes sont parfois rapportés : la diminution de l’appétit, douleurs musculaires ou fièvre légère.

Par ailleurs, alors qu’un nouveau Comité de concertation vient d’être annoncé (le 6 mai prochain) et qu’il est de plus en plus question de « mettre dans un tiroir » le baromètre corona, Emmanuel André a alerté jeudi sur Twitter que deux nouveaux variants d’omicron avaient été découverts en Afrique du Sud.

Il s’agit des variants BA.4 et BA.5 qui génèrent une nouvelle vague d’infections dans le sud de l’Afrique. Selon Emmanuel André, ils sont également présents « à bas bruit sur d’autres continents ». « On ne peut pas encore prédire précisément l’impact pour les pays européens, mais tout le monde y travaille », a-t-il poursuivi.