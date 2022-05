Guerre en Ukraine: la Russie envisage une nouvelle sanction contre les pays hostiles

La Russie répond à la proposition de l’administration de liquider les avoirs saisis auprès d’oligarques russes et d’en transférer le produit à l’Ukraine.

Les autorités russes ont laissé entendre dimanche que les avoirs russes de certains pays jugés hostiles pourraient être saisis, en réponse à la proposition de l’administration américaine de liquider les avoirs saisis auprès d’oligarques russes et d’en transférer le produit à l’Ukraine.

« Et le produit de la vente sera utilisé pour le développement de notre pays », ajoute-t-il.

Il accuse « un certain nombre de pays hostiles : la Lituanie, la Lettonie, la Pologne et même les Etats-Unis » de ne pas respecter le droit international et de « se livrer simplement au vol ».

M. Volodine assure qu’« aujourd’hui, les entrepreneurs russes achètent des entreprises étrangères opérant en Russie, rachetant les parts de partenaires qui veulent quitter notre marché » et exhorte les pays « hostiles » : « Agissez de manière civilisée. En respectant le droit international. »

Le président de la Douma cite l’adoption cette semaine par le Congrès américain d’un texte, non contraignant, appelant le président Joe Biden à vendre les actifs russes saisis et à transférer le produit à l’Ukraine.