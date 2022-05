Quatre ans après son départ du club, Cristiano Ronaldo pourrait faire son retour au Real Madrid

C’est une petite onde de choc dans le monde du football. Selon le Mirror, Cristiano Ronaldo pourrait repartir au Real Madrid et ce dès cet été. L’attaquant de 37 ans intéresserait la direction madrilène qui voudrait retrouver la star portugaise dans son équipe. D’autant plus que l’avenir de Cristiano Ronaldo, vainqueur de cinq Ballon d’Or, reste incertain à Manchester United. Un départ n’est donc pas impossible.

Alors que le Real Madrid d’Eden Hazard et de Thibaut Courtois a remporté un 35e titre en Liga, du côté de Manchester United, rien n’est facile. Les Mancuniens pointent à la sixième place de la Premier League et pourraient jouer l’Europa League. Inconcevable pour Cristiano Ronaldo, lui qui a remporté à cinq reprises la Ligue des Champions. L’arrivée d’Erik Ten Hag sur le banc de Manchester United pourrait donc faire partir Cristiano Ronaldo. En l’espace d’une saison, les Red Devils auront donc connu trois entraîneurs : Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick et désormais l’actuel entraîneur de l’Ajax Amsterdam.