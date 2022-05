Cristiano Ronaldo dévoile un tendre cliché avec sa petite fille sur Instagram (photo)

Il y a quelques semaines, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont annoncé le décès brutal de l’un des deux jumeaux, nouveaux-nés. Ce 30 avril, l’attaquant de Manchester United a publié sur ses réseaux sociaux une photo tendre, avec sa petite fille. Sur le cliché, on y voit Ronaldo tenir dans ses bras sa petite fille et la regardant d’un air tendre.

« Forever Love… » a écrit-le footballeur de 37 ans sur Instagram. La photo, en noir et blanc, a déjà fait le tour de la toile et plus de 15 millions de personnes ont aimé ce cliché sur Instagram. Le 22 avril dernier, le footballeur avait déjà publié un cliché avec l’ensemble de sa famille, remerciant toutes les personnes qui ont montré leur marque de soutien. Ronaldo et sa compagne avaient publié un communiqué il y a plusieurs semaines pour annoncer le décès de l’un de leurs deux nouveaux nés. Le couple attendait des jumeaux mais leur garçon n’a malheureusement pas survécu à l’accouchement.