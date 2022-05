Premier Mai: Magnette cogne dur sur Bouchez et secoue la Vivaldi

Premier Mai très, très campagne à Charleroi. A la tribune, Paul Magnette livre un discours de « mobilisation » où il improvise et ramasse son propos. Dans sa version écrite, et « assumée », c’est autre chose. Le socialiste décrit, longuement, un Georges-Louis Bouchez en dangereux conservateur, et expédie vers le banc gouvernemental : il faut réformer la loi de 1996 sur les salaires, et imposer une taxe des riches. Brûlant devant.