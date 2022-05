Voitures, magasins et abribus endommagés... des débordements lors de la manifestation du Premier Mai

Des débordements et des dégradations ont été constatés lors de la manifestation du Premier Mai, ce dimanche, le long du parcours. L’information a été confirmée par la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles.

Les manifestants partaient de Saint-Gilles en direction du centre de Bruxelles, où l’action se terminait. Des vandales ont profité de l’occasion pour faire des graffitis sur des voitures et des étals de magasins et pour casser des vitres de voitures. Ils ont notamment écrit « trop cher » ou « Acab » (abréviation de « All cops are bastards »).