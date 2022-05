En Ukraine, mines et engins non explosés compliquent le retour des civils et la reprise de l’agriculture

Posées dans les champs, les jardins, les voitures, et même au sein des foyers, des mines et munitions non explosées menacent d’une mort tragique les civils ukrainiens. Selon les Nations unies, des dizaines de milliers d’entre eux rentrent chaque jour au pays depuis que les affrontements se concentrent dans le sud et l’est de l’Ukraine. Oleh Bondar, chef de l’unité pyrotechnique et du déminage humanitaire en Ukraine, estime qu’environ 300.000 km2 devront être inspectés par des démineurs, a rapporté Interfax-Ukraine. Un obstacle majeur au rapatriement ainsi qu’à la reprise de l’agriculture, décisive pour une population déjà exsangue, et l’un des piliers de l’économie nationale, extrêmement dépendante de ses exportations agricoles.