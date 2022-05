Guerre en Ukraine: l’embarras palpable de l’extrême droite belge

Les mouvances d’extrême droite et d’ultradroite belges ont été prises de court et divisées par l’intervention russe en Ukraine. Explications.

Alors que l’invasion russe vient d’être lancée 48 heures plus tôt en territoire ukrainien, un homme lance un débat sur une chaîne Telegram de la « Légion identitaire », un groupuscule d’extrême droite « belgicain » nouvellement créé. « Des gens qui vont s’engager en Ukraine ? » « Clairement non », répond un certain Noah, « car la victoire russe, si guerre mondiale il y a, pourrait faire s’effondrer le sacro-saint empire américain ». « Si on veut garder une Europe blanche c’est là qu’il faut combattre et faire face au multiculturalisme russe », réplique le premier. « Je préfère combattre avec le groupe Azov qu’avec les Tchétchènes russes. » Une référence au Bataillon ukrainien Azov qui fut, surtout en 2014-2015, renforcé par des combattants occidentaux volontaires d’ultradroite.