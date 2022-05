Hockey : le Racing et la Gantoise s’affronteront pour le titre

Après leur courte victoire (2-1) à domicile, samedi, les Flandriens étaient bien conscients que tout restait à faire pour faire vaciller le club brabançons qui évolueraient pour la manche retour devant leurs supporters. Voilà pourquoi ils souhaitaient prendre l’initiative dans ce duel en tentant d’ouvrir rapidement le score. D’ailleurs après seulement 89 secondes de jeu, ils obtenaient déjà un premier penalty. Mais c’est à la 15e minute qu’Alex de Paeuw ouvrait les hostilités et lançait cette demi-finale retour. Le Watducks réagissait dans la foulée et égalisait sur un sleep puissant dans le plafond de Victor Charlet (20e). Les échanges étaient intenses et les duels très nombreux. Et, juste avant la pause, le défenseur international français s’offrait un doublé, à nouveau, sur penalty.