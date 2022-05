David Goffin se hisse dans le tableau final du Masters 1000 de Madrid

David Goffin s’est hissé dans le tableau final du Masters 1000 de Madrid, en Espagne. Le Liégeois, 55e mondial et 8e tête de série des qualifications, a dominé le Chilien Alejandro Tabilo (ATP 91) en deux sets 6-4, 6-4 en 1 heure et 12 minutes dimanche au 2e tour et dernier tour des qualifications de ce tournoi ATP sur terre battue doté de 6.744.165 euros.

Le numéro 1 belge est de nouveau sorti du top 50 au début du mois, ce qui l’oblige à passer par la case qualifications du tournoi madrilène. C’est la première fois depuis le tournoi de Winston-Salem en 2014 qu’il doit disputer les qualifications d’un tournoi ATP.