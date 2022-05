Axel Witsel confirme son départ du Borussia Dortmund: «Je ne serai plus ici la saison prochaine»

Le Diable rouge ne portera plus le maillot du Borussia Dortmund la saison prochaine.

Axel Witsel a confirmé sa décision samedi après la défaite à domicile de son équipe face à Bochum (3-4). « Nous concédons trop de buts, nous devons améliorer cela la saison prochaine », a-t-il déclaré à la presse. « Je dis ’nous’, mais je ne serai pas ici la saison prochaine » a ajouté le joueur de 33 ans. Un départ qu’il avait déjà annoncé au cours d’une interview qu’il nous avait accordée il y a un peu moins d’un mois.

À l’issue du Mondial 2018, Witsel était arrivé à Dortmund en provenance du club chinois de Tianjin. Son contrat prend fin le 30 juin et le Borussia n’a pas souhaité le prolonger. Formé au Standard, le milieu défensif liégeois a rejoint en juillet 2011 Benfica et en septembre 2012 c’est au Zenit Saint-Pétserbourg qu’il déposait ses valises avant de tenter l’aventure en Chine entre janvier 2017 et août 2018.