La surpopulation carcérale génère encore le report de l’application effective des «courtes peines»

Ce mardi sera débattu un projet de loi déposé la semaine dernière par le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (OpenVLD), dans le but de reporter l’entrée en vigueur de l’application effective des peines de prison de moins de 3 ans. Supposée devenir réalité à partir de juin prochain, cette volonté politique initialement coulée dans une loi de… 2006 (et modifiée en 2019) sera finalement repoussée au 1er septembre prochain. Et encore, uniquement pour les peines comprises entre 2 et 3 ans de détention.