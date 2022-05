Véronique Gallo, la thérapie (de groupe) par le rire

Résolue à en finir avec le patriarcat et à crever l’abcès, l’humoriste liégeoise interroge, avec « Mère de vie », son nouveau one-woman-show, la place de la femme dans la société. Les messieurs sont aussi concernés.

Ça y est, elle revient sur scène ! Après avoir beaucoup écrit ces derniers temps (deux romans), tourné de nombreuses capsules, diffusées durant le confinement sur RTL TVI sous le titre « Vie de mère », et même roulé sa bosse dans des pièces de théâtre (sa dernière, Le Belvédère, de Bruno Belvaux et Jean Lambert), Véronique Gallo revient à ses premières amours, avec un one-woman-show (Mère de vie) où cette ex-prof, mère d’une famille nombreuse, aussi cash que drôle, nous parle de la femme dans tous ses états, notamment conjugaux et maternels.

Sans doute, nous dit-elle lorsque nous la rencontrons autour d’un café, ne serait-elle pas devenue ce qu’elle est si elle n’avait pas eu deux femmes au cœur de sa vie.