Premier Mai du MR: Bouchez le provocateur joue l’apaisement face aux militants

Herstal, terre rouge vif avec l’indéboulonnable PS de la dynastie Daerden aux manettes et un PTB qui y fait ses meilleurs scores, a viré au bleu le temps d’une matinée. Non sans que la police scrute les entrées et que tous les militants, VIP et même les journalistes soient fouillés, avant de pénétrer sur le site de Lafabrik, un ensemble d’anciens bâtiments industriels transformés en espace d’événements.

Un déplacement des militants en terre électorale presque inconnue et l’occasion d’un nouveau coup de com’ de Georges-Louis Bouchez pour marquer son premier Premier Mai en présentiel, covid oblige. La provoc du président, dont l’attitude hérisse pas mal au sein même de son parti, semble toutefois s’être limitée au choix du lieu. Résultat, pendant que le PS taclait vivement les libéraux depuis Charleroi, le trublion de la droite francophone déroulait tout sourire ses priorités à des militants attentifs mais pas extatiques.