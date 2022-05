Champions Playoffs: pas de vainqueur dans le Topper entre Anderlecht et le Club de Bruges (vidéos)

Après le 0-0 entre l’Antwerp et l’Union Saint-Gilloise, dimanche après-midi, le second match de la deuxième journée des Champions playoffs a vu Anderlecht et le Club Bruges se quitter sur le même score (0-0) en soirée, un cinquième partage lors de leurs six dernières rencontres. Au classement, les Brugeois (40 points) sont toujours à trois points de l’Union (43 points) et Anderlecht, 4e, compte 33 points, tout comme l’Antwerp.

Les blessures de Yari Verschaeren et de Lior Refaelov n’étant pas résorbées, Vincent Kompany a fait appel à Francis Amuzu et à Kristian Arnstad, 18 ans, qui n’avait été titularisé qu’une seule fois jusqu’ici le 10 octobre 2020 précisément contre le Club de Bruges. Alfred Schreuder n’a apporté aucune modification à son onze de base et a de nouveau fait confiance à Noa Lang et Tajon Buchanan.