Une semaine après la réélection de Macron, la manifestation du 1er mai dégénère à Paris (photos)

Plusieurs dizaines de milliers de personnes défilaient dimanche partout en France à l’occasion du 1er mai, dans un contexte très politique après la présidentielle, dans des cortèges parfois émaillés d’accrochages et de dégradations, en particulier à Paris.

Dans la capitale, où la CGT revendiquait 50.000 manifestants, la manifestation s’est élancée peu après 14h30 de la place de la République en direction de la place de la Nation, à l’appel de l’intersyndicale CGT-Unsa-FSU-Solidaires, rejointes par les organisations étudiante et lycéennes Unef, VL, MNL et FIDL, avec pour revendications la hausse des salaires, le maintien des services publics et de la protection sociale, et une politique de transition écologique.