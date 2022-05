Pas d’or à l’Euro de judo… mais la meilleure récolte depuis 2003

Avec deux nouveaux podiums pour Casse et Chouchi après ceux de Verstraeten et Libeer, les judokas belges ont assuré à l’Euro de Sofia. De quoi être raisonnablement confiant à deux ans des JO de Paris.

Le judo belge a l’habitude, depuis plus de trente ans maintenant, de largement tirer son épingle du jeu au niveau européen. Ce week-end, à l’Euro de Sofia, il n’en a pas été autrement avec une belle récolte de quatre médailles – une d’argent pour Matthias Casse (-81 kg) et trois de bronze pour Jorre Verstraeten (-60), Mina Libeer (-57) et Sami Chouchi (-81) –, la plus prolifique depuis l’édition 2003 à Dusseldorf. Une récolte qui aurait sans doute pu être meilleure si Toma Nikiforov, champion sortant en -100, n’avait pas dû déclarer forfait en dernière minute après s’être blessé aux côtes et qui est encourageante à deux ans des Jeux de Paris.