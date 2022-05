Présidentielle 2022: à la frontière franco-belge, des réalités similaires mais des votes opposés

Une longue rue. La bien nommée Grand’Rue. Comme une saignée. D’un côté, la mairie. De l’autre, l’église. Et la bien peu avenante salle des fêtes. Voilà à quoi se limite le centre de la commune du Gué d’Hossus. Au-delà, quelques quartiers d’habitations. Premier village français après la frontière belge. De l’autre côté, c’est la commune de Couvin, l’Eau Noire et la vallée du Viroin un peu plus loin. A l’est, côté français, s’étale la vallée de la Meuse et cette excroissance qui va jusque Givet. A l’ouest, Rocroi. Tout autour, un chapelet de communes qui ont voté Marine Le Pen, tant au premier qu’au deuxième tour de la présidentielle française. Au Gué d’Hossus, la présidente du Rassemblement National a réuni 66,82 % des votes. Ses voisines, Taillette (54,87 %), Fumay (58,79 %) et Rocroi (62,41 %) se sont également ralliées à Marine Le Pen. Comme l’ancien bastion rouge, Revin (57,3 %). Ici, dans cette petite commune frontalière, personne ne sait pourtant vraiment pourquoi.