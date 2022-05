Kenza Isnasni, 20 ans après le meurtre de ses parents: «Ils ne seront jamais réduits à des victimes du racisme»

Dans la nuit du 7 mai 2002, un double homicide secoue Schaerbeek. Ahmed Isnasni (47 ans) et Habiba El Hajji (46 ans) sont assassinés par balles par Hendrik Vyt, leur voisin d’immeuble connu pour ses liens avec l’extrême droite. In extremis, les voisins du quartier réussissent à sauver leurs quatre enfants : Kenza, Abdelmounaim, Yassine et Walid, tous deux blessés par balle. Alors que la police est sur place, Hendrik Vyt boute le feu à l’habitation et décède dans l’incendie.

Deux décennies plus tard, leur fille aînée a créé la « Habiba Ahmed Foundation », récemment installée dans la maison du drame, pour perpétuer la mémoire de ses parents. C’est dans ce lieu chargé d’émotions et de symboles que nous avons rencontré Kenza Isnasni.