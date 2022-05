La Communauté française déliera sa bourse pour scolariser les petits Ukrainiens

Entre hypothèses minimalistes et maximalistes, l’école francophone devra accueillir entre 11.400 et 39.700 élèves dans ses classes. Selon les scénarios, la facture varierait entre 17,7 à 94,3 millions d’euros.

Gouverner, c’est se montrer capable de solidarité. Et gouverner, c’est aussi prévoir. L’arrivée de plusieurs dizaines de milliers d’Ukrainiens sur le territoire belge impacte les budgets des associations et institutions chargées de l’accueil. En ce compris quand il s’agit de scolariser les enfants et adolescents. La Fédération Wallonie-Bruxelles n’échappe pas à la règle. Raison pour laquelle l’administration de l’enseignement a mis en place un groupe de travail « Ukraine – encadrement et aspects budgétaires » chargé d’estimer les coûts engendrés par l’accueil de réfugiés ukrainiens dans l’enseignement francophone. Il a produit une note détaillée que Le Soir a pu se procurer. En croisant divers hypothèses et scénarios, il formule quinze projections s’étalant de 17,7 millions à 94,3 millions d’euros pour une année scolaire. Explications.