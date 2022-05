«À propos », le podcast du Soir du 2 mai : des conseils pour votre jardin, un entretien avec Florence Aubenas

Voir la réalité en face. Ouvrir les yeux face à la fragilité du vrai. C’est ce qui unit trois personnalités à qui l’UCLouvain a décerné le titre de docteur honoris causa. Le climatologue Michael Mann, l’écrivaine et militante Chimamanda Ngozie Adichie et la journaliste et écrivaine Florence Aubenas.

Florence Aubenas, depuis le début de sa carrière, a fait du reportage de terrain un sacerdoce. Elle mène des enquêtes en immersion. On n’a donc pas laissé passer l’occasion de discuter avec elle, de son récent voyage en Ukraine, de ses méthodes de reportage et de l’évolution du métier.

Le rendez-vous était fixé à l’UCLouvain, dans une petite salle aux murs nus. Une petite table, trois chaises pour elle, Fanny Declercq et moi. Pour rester dans le thème, on lui a d’abord demandé si le réel existait vraiment pour les journalistes.

On vous emmène au jardin dans A Propos. Pas toujours facile de l’entretenir au mieux mais avec quelques conseils simples, on peut faire des miracles. Michel de Muelenaere a listé toute une série de bonnes pratiques pour embellir son jardin tout en respectant la nature.

