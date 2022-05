Igor de Camargo a pris congé du football professionnel: «Je ne vais pas rester longtemps sans la Belgique»

C’est à la 65e minute de jeu, samedi soir au stade du Pairay, que la carrière d’Igor De Camargo (38 ans), fleuri avant le match par José Victoor, le délégué du RFC Seraing, qui l’avait bien connu au Standard, s’est achevée, lorsque Vincent Euvrard, son entraîneur, l’a invité à s’asseoir sur le banc pour lancer Obbi Oulare dans la bagarre. Ou l’ovation des 7.200 spectateurs présents. « A ce moment-là, je n’en ai pas profité parce qu’il fallait sortir le plus vite possible puisque le RWDM devait inscrire un but pour pouvoir rêver de la division 1 », confie l’attaquant belgo-brésilien. « Le collectif vaut toujours plus qu’un joueur ».

La phrase résume à merveille la façon dont Igor de Camargo, joueur d’équipe par excellence, aura fonctionné durant vingt-deux ans, depuis son arrivée en Belgique alors qu’il évoluait en… division 5 au Brésil. Ce qui lui aura valu de bénéficier, aux quatre coins du pays, d’une cote de sympathie et de popularité très importante, alors que le respect, la gentillesse et la disponibilité ont toujours fait partie de ses valeurs. « Au coup de sifflet final, c’est toute ma carrière qui a défilé dans ma tête, des flash-back incroyables et magnifiques », dit-il. Sans que ses parents, arrivés la veille en Belgique pour une semaine et qu’il n’avaient plus vu depuis un bon moment en raison du Covid, son épouse Giovana et ses enfants, Enzo et Gabriela, tous présents à Seraing pour la der, aient pu profiter jusqu’au bout du spectacle, ayant préféré rentrer directement au domicile bruxellois du joueur lorsque les incidents ont éclaté.